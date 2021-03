Seren del Grappa. Schianto su un tornante fra un'auto e un camion: ferita una donna Foto

SEEN DEL GRAPPA - Incidente questa mattina alle 9 in località Caupo a Seren del Grappa, lungo la strada Cadorna, al primo tornante in direzione monte. A scontrarsi un camion e un’auto: ferita una donna. Illeso il conducente del camion.

I pompieri arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso l’automobilista, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

