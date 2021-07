Schianto in scooter contro un'Audi A8, muore fruttivendolo di 41 anni

MONTEBELLUNA - Schianto mortale ieri sera, 7 luglio, a Montebelluna (Treviso) tra un'auto e uno scooter. Nell'impatto ha perso la vita un motociclista di 41 anni che abitava a Pederobba (Treviso) ed era originario del Casertano. Massimo Di Matteo era in sella alla sua Hyosung Motors. D'un tratto e per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è avvenuta la collisione con un'Audi A8, guidata da un 31enne rumeno residente nel montebellunese.

Per il centauro non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi prestati dal Suem: l'uomo è deceduto a seguito dell'impatto. L'automobilista è stato trasportato invece all'ospedale di Montebelluna per le cure del caso. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del Norm di Montebelluna. Massimo Di Matteo, sposato con figli, fino a qualche tempo fa venditore di ortofrutta e generi alimentari.