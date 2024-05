JESOLO - Tragedia a Jesolo Paese in via Antiche Mura, forse un omicidio. È stato trovato morto in casa un tabaccaio 70enne con attività al Lido. L'uomo, celibe, viveva da solo: fino a qualche tempo fa era in casa con l'anziana madre. Sul posto i carabinieri della stazione di Jesolo e della Compagnia di San Donà.

+++Notizia in aggiornamento+++