Giavera. Ragazzo in monopattino travolto da un'auto: 17enne in fin di vita

GIAVERA (TREVISO) - Travolto in monopattino: 17enne in condizioni gravissime. Il brutto incidente è avvenuto oggi, 14 aprile, verso le 19.30 in via degli Artiglieri, a Giavera del Montello. Il ragazzino era a bordo di un monopattino quando, all'improvviso, è stato investito da un'auto e sbalzato sull'asfalto. Ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto, tanto da perdere i sensi.

I soccorsi sono stati immediati.

In pochi minuti sono intervenuti ambulanza ed elicottero del Suem 118. Il giovane ferito, di origini straniere, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverato. La prognosi è riservata e le prossime ore saranno decisive.

Intanto le forze dell'ordine, giunte sul posto per i rilievi, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.