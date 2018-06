© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASERADA SUL PIAVE - Incidente stradale questa mattina dopo le otto a Maserada, in via Piave, all'altezza del civico 12. Quattro auto sono state coinvolte in uno scontro, due le persone ferite, fortunatamente in modo lieve. Si tratta di un 27enne di Codognè e un 52enne di Arcade.