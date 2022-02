Operaio cade dal tetto del capanonne dentro un macchinario: ricoverato in ospedale

CHIARANO - Incidente sul lavoro questa mattina, sabato 5 febbraio, verso le 9: un operaio H.S., di 45 anni di origine albanese, è caduto dal soffitto del capannone (2 metri di altezza) dentro un macchinario (una sorta di vasca), alla Ellevi verniciature di via Vittorio Veneto, 20. E' stato elitrasportato a Treviso in codice 2 e non è in pericolo di vita: ha riportato un trauma cranico, rachide elombo-sacrale.

L'incidente

L'ennesimo incidente sul lavoro è successo stamattina verso le 8.30 a Chiarano, all'interno della Ellevi srl, azienda attiva nel settore della pantografatura di mobili. L'operaio H. S. è dipendente di una ditta esterna, la Sai Industry di Noventa di Piave (Venezia), specializzata nella manutenzione maccanica di impianti industriali. Il 45enne stava eseguendo dei lavori di manutenzione su una tettoia quando all'improvviso è precipitato. Immediata la richiesta ai soccorsi. Nella caduta l'uomo ha riportato diversi traumi: alla testa, al rachide e nella zona lombo-sacrale. Sul posto è intervenuto il Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, oltre a una squadra di vigili del fuoco. Il 45enne è stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverato, non in pericolo di vita. Nell'azienda di Chiarano, che ha sede in via Vittorio Veneto sono intervenuti anche i carabinieri di Cessalto e il personale dello Spisal dell'Ulss 2, che accerterà la dinamica, le cause della caduta e il rispetto o meno dei protocolli di sicurezza.