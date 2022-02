Morti sul lavoro, Veneto sesta regione in Italia, con 105 vittime nel 2021 (+22%). Maglia nera per Verona Tutti i dati

Incidenti sul lavoro in Veneto, nel 2021 si registra una crescita del +22% rispetto al 2020, aumentano del 6% le denunce di infortunio. La regione è al sesto posto nazionale per il numero di decessi e la provincia dove si muore di più è Verona, mentre Rovigo è quella dove si rischia di più.

Veneto. Incidenti sul lavoro nel 2021: i dati

Nel 2021 sono complessivamente 105 i lavoratori morti in Veneto: un aumento del 22% rispetto alla fine del 2020 quando i deceduti sul lavoro nella regione erano 86. A sottolinearlo è una rilevazione di Vega Engineering, precisando che si tratta di un dato in controtendenza rispetto al resto d'Italia in cui si rileva un decremento medio della mortalità pari al 4% (da 1.270 del 2020 a 1.221 del 2021). In Veneto, dall'analisi emerge che tra i 105 infortuni mortali verificati da gennaio a fine dicembre 2021, sono 78 le vittime rilevate in occasione di lavoro (+20% rispetto al 2020 quando erano 65) e 27 i lavoratori che hanno perso la vita in itinere (+ 28% rispetto al 2020 quando erano 21).



Così la regione è al sesto posto nella graduatoria nazionale per numero di decessi in occasione di lavoro. Il Veneto, però, continua a rimanere tra le regioni a minor rischio di mortalità sul lavoro. A fine 2021 si conferma in zona gialla, secondo il sistema di categorie basato sull'indice di incidenza, cioè il rapporto tra infortuni e popolazione lavorativa presente nella regione, proposto dall'Osservatorio Sicurezza Vega. Ed è questo l'indicatore più importante per definire il livello di sicurezza dei lavoratori per Mauro Rossato, Presidente dell'Osservatorio Sicurezza Vega Engineering di Mestre, che ha ideato ed elaborato la mappatura del rischio di morte sul lavoro; dividendo l'Italia a colori proprio alla stregua della mappatura dell'emergenza pandemica. La zona gialla, quella in cui rientra il Veneto, è la seconda fascia, dopo la bianca, che raggruppa le regioni con incidenza degli infortuni mortali sul lavoro inferiore alla media nazionale.



A fine del 2021, infatti, il Veneto fa registrare un'incidenza di mortalità compresa tra 0,75 e 1 rispetto alla media nazionale (Im - Indice incidenza medio, pari a 42,5 morti ogni milione di lavoratori). «Per quanto riguarda la riconferma dell'incremento della mortalità in regione anche a fine anno, è certamente testimonianza della ripresa economica e produttiva della nostra regione negli ultimi mesi - sottolinea Mauro Rossato, Presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre - Teniamo, poi, a sottolineare nuovamente che l'incidenza di mortalità rispetto alla popolazione di un territorio deve diventare il vero parametro per decretare un maggiore o minore rischio nel confronto con le altre regioni italiane».

Morti sul lavoro: la classifica delle province del Veneto