VENEZIA/TREVISO - La Procura di Venezia ha iscritto 5 nomi sul registro degli indagati per l’incidente sul lavoro verificatosi in un capannone di proprietà della Ecoprogetto srl di Fusina (società partecipata da Veritas), in cui ha perso la vita Francesco Gallo, 48 anni, operaio di Gela che prestava servizio per la ditta Omd costruzioni meccaniche srl di Nervesa della Battaglia. L’ipotesi d’accusa formulata dal sostituto procuratore Andrea Petroni è di omicidio colposo in relazione ad alcune omissioni di cautele nel garantire la sicurezza all’interno del cantiere che si stava occupando dell’adeguamento del capannone per poter ospitare operazioni di trattamento dei rifiuti. I cinque indagati sono stati convocati per questa mattina alle 11, assieme ai rispettivi difensori, al Palazzo di giustizia di Venezia per presenziare all’affidamento dell’incarico al medico legale che dovrà effettuare l’autopsia sul corpo della vittima. In questa fase gli elementi raccolti dagli investigatori sono ancora parziali e dunque la Procura ha ritenuto di estendere il più possibile i confini all’interno dei quali individuare le eventuali responsabilità, in attesa dei necessari approfondimenti che potranno restringere il campo. Dunque sul registro degli indagati sono finiti sia gli amministratori della Ecoprogetto (l’amministratore delegato Massimo Zanutto, il direttore dell’impianto Luca Stecca e il responsabile della sicurezza Massimo Sembiante) sia quelli della Omd, a iniziare dal titolare Enzo Dal Col.



UN “VOLO” DA 5 METRI

Francesco Gallo, siciliano di origini e residente a Pedrengo, nel bergamasco, è morto dopo essere caduto da un ballatoio a un’altezza di circa 5 metri da terra: stando ai primi rilievi è caduto di testa. Il compagno che martedì mattina era al lavoro con lui e gli altri lavoratori accorsi sul luogo dell’incidente nulla hanno potuto fare per soccorrerlo. Quando è arrivato il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne la morte. L’operaio, che durante la settimana alloggiava in un bed & breakfast a Nervesa, dove vive il fratello della moglie, era impegnato in un’operazione di saldatura e probabilmente, arretrando non si è accorto della situazione di pericolo ed è volato nel vuoto. Ad occuparsi degli accertamenti sono gli ispettori dello Spisal, i quali hanno rilevato che l’operaio non indossava il caschetto obbligatorio e non aveva l’imbragatura che avrebbe potuto salvargli la vita: su questo aspetto sono in corso approfondimenti.



I SINDACATI

Il titolare della Omd, Enzo Dal Col, dopo aver appreso la notizia del grave incidente si è precipitato a Fusina, esprimendo sconcerto e dolore per la morte del dipendente, che lascia moglie e due figli. Dure le prese di posizione dei sindacati trevigiani e veneziani, che hanno reagito all’ennesimo episodio condannando il sistema («gravissimo e inaccettabile che si continui a morire nei luoghi di lavoro, le aziende devono assumersi le loro responsabilità») e preannunciando un’ora di sciopero. È stata annunciata anche la richiesta di un incontro in Regione Veneto.