Schianto tra auto all'incrocio: 3 feriti Uno imprigionato nell'abitacolo /Ft

SILEA - Schianto fra auto in via Sant'Elena, nell'omonima frazione di Silea. L'ncidente è avvenuto intorno alle 11.50 all'altezza di un incorcio particolarmente pericoloso del paese, proprio di fronte alla farmacia. Tre le persone rimaste ferite, una delle quali è rimasta imprigionata nell'abitacolo dell'auto. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso, il 118 e la polizia per i rilievi.