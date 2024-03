Incidente a Casella d'Asolo. Esce di strada, l'auto si cappotta: grave il conducente di 49 anni

ASOLO (TREVISO) - Terribile incidente nella notte a Casella d'Asolo. Intorno all'1.30 di oggi, 16 marzo, in via Castellana, vicino alla rotatoria di via Cavin dei Cavai, un'auto è uscita autonomamente di strada e si è cappottata. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. L'uomo di 49 anni è rimasto ferito in maniera grave, ha riportato un'importante ferita alla testa. Sul posto l'ambulanza da Castelfranco Veneto e anche l'elicottero da Treviso.