Incidente in Francia, Simona: «Sono bloccata a letto, non potrò andare al funerale di mio marito Daniele»

VITTORIO VENETO - «Non potrò andare al funerale di mio marito Daniele, sono immobilizzata a letto». E' il racconto di Simona Magagnin che sta lottando per recuperare quanto prima dal drammatico incidente avvenuto domenica mattina, 26 giugno, nel sud della Francia, dove ha perso la vita suo marito, Daniele Casagrande, carrozziere di 48 anni. Nel video condiviso con i suoi amici e clienti tramite la pagina Facebook del centro olistico che ha fondato "La laterna di Ara", Simona racconta quello che sta passando. «L'importante è tornare a casa, sono in ospedale, molto seguita - afferma - Mi hanno messo in una camera da sola. Ho il bacino fratturato, le vertebre rotte. Devo stare qui per sei settimane. Quindi niente casa, niente famiglia, niente attività, devo stare ferma. Poi ci sarà una lunga convalescenza, la riabilitazione». Nel videomessaggio, Magagnin ringrazia anche tutte le persone per la vicinanza che sta ricevendo in questi giorni: «Mi arriva tutto l'affetto, grazie». Davide e Simona, domenica viaggiavano in sella alla loro moto, una Royal Enfield 350, e procedevano nella tappa giornaliera del loro viaggio che li avrebbe portati fino ai Pirenei. Con loro una coppia di amici, Paolo e Martina. La vacanza, iniziata pochi giorni prima, si è però conclusa tragicamente lungo la strada RD 6113 che da Arles conduce a Nimes. Nel territorio di Fourques lo schianto della moto con Daniele e Simona contro un mezzo che li procedeva e che stava per svoltare a sinistra. Lì Daniele ha perso la vita. E Simona è rimasta ferita in tutto il corpo. Non si sa ancora quando sarà la data del funerale di Casagrande: «Stiamo lavorando insieme all'ambasciata per riportarlo a casa, non abbiamo ancora una data. Ma sono tutti disponibili e gentili, amici e parenti mi stanno dando una grande mano. Io sono bloccata qui. Non potrò neanche andare al funerale. In questi giorni verrà mia figlia Gloria a trovarmi, così potremmo stare un po' insieme».

