Falegname travolto da quintali di tavole di legno: è grave

di Gabriele Zanchin

BORSO DEL GRAPPA - Gli cadono addossosotto gli occhi dei familiari: salvo per miracolo ilAnche se le sue condizioni restano critiche. Ora è infatti ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso. A preoccupare i medici sono, oltre alla frattura di una gamba, il trauma toracico e la sospetta frattura del bacino riportate dal falegname.L'infortunio sul lavoro ieri, intorno alle 14.10. Immediatamente i familiari hanno lanciato la richiesta di aiuto al personale del servizio d'emergenza 118. La macchina si è messa rapidamente in moto e in via Crosera sono subito arrivati i medici del 118 di Crespano del Grappa, subito raggiunti dall'eliambulanza decollata da Treviso, dai vigili del fuoco di Bassano del Grappa e dai volontari di Asolo. Poco dopo nella falegnameria sono entrati gli ispettori del lavoro che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire cause, dinamica ed eventuali responsabilità nell'infortunio, ma anche il rispetto della legge sulla sicurezza...