CROCETTA - Scende dal pulmino e viene investito mentre attraversa la strada: è grave. Un ragazzino di Ciano, di 13 anni, è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per un incidente che gli è capitato ieri, giovedì 9 dicembre, attorno alle 13,30. Lo studente, che frequenta la terza media a Crocetta, è sceso dallo scuolabus alla fermata non lontana dalla sua abitazione e ha attraversato la strada passando dietro al pulmino, il quale stava riportando a destinazione i ragazzi procedendo in direzione ovest est. Ha quindi attraversato la strada senza rendersi conto di un'auto che stava sopraggiungendo nell'altro senso di marcia. Il dramma si è consumato lungo via Francesco Baracca, la panoramica, all'altezza del civico 25, non lontano dal bar Da Tonia, a Ciano.

L'INCIDENTE

Il giovanissimo è stato investito da una Fiat Bravo guidata da un 45enne della zona che dal Montello stava scendendo in direzione del centro di Crocetta. Sono subito intervenuti medico e infermieri del Suem che hanno trasportato il ragazzino in ambulanza al Pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Crocetta del Montello. Sul posto, però, sono subito arrivati anche sia il responsabile della Protezione civile di Crocetta Giorgio Bolzonello sia il sindaco Marianella Tormena, avvisata dalla vigilessa. «Il ragazzino gridava per il male mentre era per terra -racconta la Tormena, ancora sconvolta per la situazione- tanto che la vigilessa non riusciva neppure a farsi capire al telefono. Sul posto anche mamma e papà, disperati. È stata una situazione terribile, che non auguro a nessuno, soprattutto a un ragazzino così giovane e alla sua famiglia, cui esprimo tutta la mia vicinanza». Una situazione, del resto, terribile per tutti, anche per l'automobilista, protagonista di un evento terribile. Il ragazzino è infatti finito sul cofano dell'auto, ammaccato dall'urto, mandando in frantumi con il proprio corpo il cristallo anteriore del mezzo. Quindi è stato sbalzato a distanza di quattro-cinque metri. «Un incidente del genere -continua il sindaco- può succedere a chiunque e mi dispiace tanto per tutti coloro che sono coinvolti: brave persone, tutte del paese, che non meritano una simile sofferenza».

SCONVOLTO

Sotto choc il conducente del pulmino, che ha dovuto essere sostituito e che non riusciva a capacitarsi dell'accaduto. Chissà come riuscirà a riprendere in mano il mezzo con una scena così agghiacciante davanti agli occhi. Intanto, però, nonostante la dinamica dell'incidente sia attualmente al vaglio della polizia locale, una considerazione è in queste ore abbastanza comunque fra chi conosce il particolare tratto di panoramica. «In quella zona si corre troppo -dice il responsabile della Protezione civile di Crocetta Giorgio Bolzonello- Se non ci sono controlli, lungo un rettilineo, la tentazione è inevitabile». E analoghi sono i commenti della gente, che vive ore di apprensione per il ragazzino. Ricoverato con un codice tre, è stato sottoposto a un'operazione alla gamba.