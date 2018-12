â€‹â€‹Scontro in viale Italia, auto si capovolge: grave un diciottenne /Foto

di Claudia Borsoi

CONEGLIANO - Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato in viale Italia. Due auto, con a bordo dei giovani forse diretti a casa dopo una serata trascorsa con gli amici, si sono scontrate. Due di loro sono rimasti praticamente illesi, mentre un 18enne seduto sul lato passeggeri di un'Autobianchi A112 finita a ruote all'aria è stato trasportato in gravi condizioni (codice 3) al pronto soccorso di Conegliano.Vari i traumi che questo ragazzo aveva riportato a seguito dell'urto con l'altra auto e del ribaltamento di quella in cui si trovava. Fortunatamente il 18enne, V.R. residente a Conegliano, non è in pericolo di vita. Ricoverato in rianimazione al Santa Maria dei Battuti, le sue condizioni ieri erano in miglioramento, tanto che i medici hanno parlato di un suo possibile trasferimento in reparto entro la serata di ieri.