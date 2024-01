Camion esce di strada in rettilineo: conducente illeso bloccato nell'abitacolo

MOTTA DI LIVENZA - Esce di strada lungo il rettilineo della circonvallazione: conducente illeso ma parecchi danni al mezzo. L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri, verso le 8.30 lungo via Aldo Moro a Motta, la direttrice che unisce lo svincolo della regionale Postumia alla zona industriale sud. Un camion di un’azienda locale di costruzioni stava proseguendo in direzione Cessalto quando, poco prima del distributore di carburante Vega, è uscito autonomamente di strada, sul lato destro. Nessun'altra vettura è stata coinvolta nel sinistro. Il camion è finito ruote all’aria rimanendo sulla fiancata destra. Distrutto il lato passeggeri della cabina di guida. Sul posto si è presentato un residente, che ha subito chiamato i soccorsi. Il conducente era rimasto bloccato nell'abitacolo e dunque è stato necessario allertare i vigili del fuoco del locale distaccamento, la cui sede peraltro si trova a poco più di un chilometro dal luogo dell’incidente. Il malcapitato ne è uscito con un grosso spavento, ma illeso. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 proveniente da Oderzo. I sanitari, una volta accertato lo stato di salute del camionista, sono tornati in ospedale senza paziente. Mentre il sinistro è stato rilevato da una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza a Oderzo. In quel momento non sono stati segnalati disagi al traffico. Tuttavia, a metà mattina, sono giunte due autogrù per recuperare il mezzo. Ed è stato necessario chiudere temporaneamente la direttrice per poter permettere le operazioni di soccorso, concluse verso mezzogiorno. Curiosamente è il secondo incidente di questo tipo in zona. Infatti un altro camion era finito in un fossato lungo la provinciale tra Santa Maria di Campagna e Noventa di Piave lo scorso 13 dicembre. Anche in quell'occasione si trattò di una fuoriuscita autonoma in rettilineo.

Ultimo aggiornamento: 16:30

