Treviso. Quattro mezzi si scontrano in autostrada: quasi tutti illesi, due feriti

TREVISO - Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sull'autostrada A27. È successo intorno alle 13.00 oggi, venerdì 7 luglio, precisamente tra lo svincolo di Treviso Nord e l’allacciamento dell’A28 al km 15.

Due persone sono rimaste ferite.

I pompieri arrivati da Treviso, hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre i due feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari del traffico dell’autostrada. Il flusso veicolare durante i soccorsi è stato incanalato su una sola corsia. Le cause del sinistro al vaglio della polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.