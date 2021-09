CASIER - Il proprietario di un ricovero attrezzi andato in fiamme questa mattina. 10 settembre, a Casier (Treviso) è ricoverato all'ospedale di Treviso per le gravi ustioni riportate nell'evento. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco che hanno evitato, con il loro intervento, l'estensione del fuoco ad una bombola di gas Gpl depositata nell'immobile. Le cause dell'incendio sono in via di accertamento.