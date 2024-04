Paura al centro massaggi di Castelfranco Veneto. Tre materassini si surriscaldano, stanze invase dal fumo

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Principio d'incendio al centro massaggi: tre materassini si surriscaldano e le stanze vengono invase dal fumo. Attimi di preoccupazione questa mattina, 13 aprile, al Themis di via Piccinini, a Castelfranco, specializzato nella formazione e ora dichiarato temporaneamente inagibile.

Materassini surriscaldati, stanze piene di fumo

Verso le 11 il surriscaldamento di una spina ha provocato l'autocombustione di tre materassini di quelli usati per far stendere i clienti.

In pochi minuti un fumo denso ha invaso i locali. Fortunatamente all'interno non c'erano corsisti (il centro organizza corsi di estetica, massaggio e tatuaggio), ma soltanto alcuni membri dello staff, che hanno chiamato i vigili del fuoco.

L'intervento dei pompieri

I pompieri sono intervenuti tempestivamente, arieggiando i locali. Il centro è temporaneamente inagibile proprio per via del fumo. Nessun dubbio sulle cause dell'incendio: è stato innescato da un surriscardamento dell'impianto elettrico.