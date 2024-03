VERONA - I Carabinieri del Nil di Verona hanno sospeso l'attività imprenditoriale di 4 aziende nel veronese. A Oppeano è stata bloccata unaper gravi violazioni in materia di sicurezza. I controlli hanno di individuato la presenza di cavi di tensione scoperti e pertanto l'assenza di protezione dei contatti diretti ed indiretti di corrente elettrica. E' stato anche constatato che alcune delle attrezzature di lavoro presenti erano prive delle previste protezioni. Sospesa l'attività anche di undi Isola della Scala, dove è stata accertata la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione. I militari hanno poi scoperto in undi Bovolone la presenza di 2 lavoratrici "in nero", risultate irregolari sul territorio nazionale, mentre un altro lavoratore "in nero" privo di permesso di soggiorno era occupato in unaa Cologna Veneta.