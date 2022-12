Alba di paura, la casa va a fuoco: una persona intossicata in ospedale

CASTELFRANCO - Casa a fuoco, una persona intossicata. Attimi di paura stamattina all'alba a Castelfranco per una famiglia di origini marocchine che abita in via Tevere. Nell'abitazione è scoppiato un incendio: la chiamata ai vigili del fuoco è scattata alle 6.10. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza. Il bilancio è di una persona intossicata per aver inalato del fumo. Soccorsa dai sanitari del Suem 118, è stata portata in ospedale: fortunatamente non è in pericolo di vita.

I pompieri stanno ancora operando per mettere in sicurezza l'abitazione. Stando alle prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate dal divano.