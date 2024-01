Preganziol. Tetto di un'abitazione in fiamme: l'incendio partito dalla canna fumaria

PREGANZIOL (TREVISO) - Tetto di un'abitazione in fiamme ieri sera, 14 gennaio. L'incendio è divampato intorno alle 18 in via Sagramora a Preganziol e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono andate avanti fino alle 2.

I pompieri sono intervenuti da Treviso con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando un incendio generalizzato di tutta la copertura. Le cause delle fiamme, probabilmente innescate da una canna fumaria, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta.