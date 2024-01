Scuolabus cade in un burrone e finisce sui binari della ferrovia. Autista sotto effetto di droghe, 3 feriti gravi vicino Nizza

Un incidente impressionante. Uno scuolabus è uscito di strada verso le 9 del mattino mentre circolava nel comune di Levens, a nord di Nizza.

Fortunatamente a bordo c'erano pochi ragazzo. Il mezzo è caduto per quasi 10 metri in un burrone, atterrando violentemente su una linea ferroviaria sottostante. Secondo le informazioni di Nice-Matin e France 3, le circostanze di questo dramma non sono ancora note, anche se ora si sa che il conducente è risultato positivo agli stupefacenti. L'urto è stato comunque molto violento e lo scuolabus stava subendo un principio d'incendio, domato dai numerosi pompieri inviati d'urgenza sul posto.

Scuolabus contro un palo, 12 bambini feriti a Castiglione del Lago. Due in ospedale con lievi contusioni

👨‍🚒👩‍🚒 Les sapeurs-pompiers ainsi que l'infirmier #pompiers ont pris en charge 3 victimes. En parallèle, ils ont procédé à l'extinction d'un début d'incendie 🔥.

Cet accident a mobilisé 34 #pompiers venus des casernes de St-Martin du Var, Carros, Nice St-Isidore et Bon Voyage. pic.twitter.com/8jiEYvxHA7 — Sapeurs-pompiers 06 (@sdis_06) January 12, 2024

Scuolabus fuori strada a Rocca di Papa, pulmino si ribalta: tre bambini e l'autista in ospedale

Scuolabus, il bilancio

Tre persone sono state prese in carico dai soccorsi: il conducente del veicolo di 31 anni e due adolescenti, trasferiti in condizioni gravi in un ospedale di Nizza. Secondo il capitano dei pompieri Pierre Binaud, citato da France 3, il peggio è stato evitato: «C'erano solo due passeggeri, ed è un autobus di linea che avrebbe potuto averne molti di più. Non ha colpito nessun altro veicolo, e soprattutto il treno non stava passando in quel momento». Secondo le sue prime dichiarazioni, il conducente dell'autobus avrebbe perso il controllo del veicolo prima di colpire un masso situato dall'altro lato della strada, finendo la sua corsa in fondo al burrone.