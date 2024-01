Incendio nella casa strapiena di un "accumulatore seriale", due residenti e un vigile del fuoco all'ospedale

CONEGLIANO - Incendio in casa di un accumulatore seriale, due residenti e un vigile del fuoco di 43 anni finiscono all'ospedale a Conegliano. Nessuno di loro è in pericolo di vita: il proprietario di casa e il vicino hanno inalato del fumo mentre si mettevano in salvo, il pompiere invece ha avuto un calo di pressione quando è accorso insieme ai colleghi per spegnere le fiamme. Il rogo è divampato poco dopo le 3 di oggi, 11 gennaio 2024, in via Tintoretto, al primo piano di una casa divisa in due unità.

L'inquilino si è svegliato e ha chiamato i soccorsi. Il vicino gli ha dato una mano a uscire. Dentro casa c'era parecchio materiale ammassato, circostanza che ha complicato le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e vigili del fuoco. L'inquilino (D.S. le sue iniziali) è stato ricoverato per intossicazione da fumo. Al pronto soccorso sono stati accompagnati anche il vicino e un pompiere che ha avuto un mancamento. Le squadre hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e sono tuttora impegnate a smassare il materiale presente all'interno. Le cause del rogo sono ancora al vaglio.