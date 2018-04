© RIPRODUZIONE RISERVATA

BORSO DEL GRAPPA - Fiamme nella notte a Borso del Grappa: intorno a mezzanotte e mezza gli abitanti sono stati svegliati dalle sirene dei vigili del fuoco, intervenuti in via Madonna dell'aiuto per domare le fiamme che si sprigionavano da due vetture. A quanto sembra l'incendio sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una delle due auto.