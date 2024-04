Imoco Volley sconfitta a Novara. Coach Santarelli: «Pantere fallose e nervose, resettiamo tutto e concentriamoci su gara-3. Difficile fare peggio di così»

CONEGLIANO (TREVISO) - La semifinale si deciderà alla “bella”. Sabato 13 aprile al Palaverde gara-3 sancirà chi tra Conegliano e Novara riuscirà ad accedere alla finale e raggiungere Scandicci. Per le gialloblù arriva il primo stop dopo ben 45 vittorie consecutive. La Igor Novara gioca i primi due set in maniera perfetta e mette in difficoltà la Prosecco Doc che perde i suoi punti di riferimento. Una gara-2 di semifinale giocata sempre sulle montagne russe, Conegliano dopo aver incassato i primi due set torna a dominare come aveva fatto in gara-1 e riapre la partita. Nel set corto però le pantere peccano di lucidità e incisività, l’errore di Wolosz sul secondo match-ball per Novara ne è il chiaro esempio.

La mancanza di un approccio positivo sin da subito è costato caro a Conegliano che ora dovrà far affidamento sul calore del proprio pubblico per conquistare la sesta finale scudetto consecutiva.

PAROLA DI COACH

Daniele Santarelli è in piena ottica playoff: «Sono cose che succedono - spiega il tecnico gialloblù - soprattutto quando si giocano partite così importanti che si giocano a viso aperto e rischiando. Tante cose sono funzionare bene nella metà campo novarese, noi invece abbiamo giocato molto male il primo set ed è stata una Imoco diversa rispetto a quella che sono abituato a vedere. Siamo state molto più fallose rispetto alla nostra normalità e poi c’è stato un secondo set in cui abbiamo giocato con tanto nervosismo. Quando invece siamo riuscite a sistemare alcune cose abbiamo visto i risultati perché poi terzo e quarto i parziali sono stati molto netti. Nel tie-break abbiamo fatto cinque errori consecutivi al servizio e quando sbagli così tanto poi diventa difficile contro chiunque vincere questo tipo di gare. Se si commettono così tanti errori è giusto che sia così, ha vinto Novara e lo ha meritato. Adesso dobbiamo pensare a gara 3 perché sapevo che gara 1 non era stata veritiera, l’ho sempre detto alle ragazze ed è normale che sia così. Questo è il bello dello sport e ora dobbiamo concentrarci su gara 3 che giocheremo in casa. Perdere fa parte del nostro lavoro è che noi siamo abituati a vincere e vincere sempre ma non dobbiamo dimenticarci che la sconfitta fa parte del gioco. Certo, la nostra è arrivata giocando male però c’è da dire che loro sono state più brave di noi. Peccato perché l’avevamo riaperta e se fossimo state più ordinate nel quinto set non so come sarebbe finita». Trova anche le energie per scherzare Daniele Santarelli che in merito alla partita che si giocherà sabato al Palaverde dice: «Adesso giochiamo la bella in casa e sappiamo che quando siamo al Palaverde diamo sempre qualcosa in più e giochiamo meglio, sappiamo trasformarci. Anche perché diciamocelo…peggio di come abbiamo fatto è difficile!».

LA PANTERA

Nemmeno Alessia Gennari, che in molte occasioni è stata la risolutrice di situazioni complicate, è riuscita a far cambiare volto alla partita e ha così commentato il match giocato a Novara «non mi focalizzerei sul fatto che sia la prima sconfitta stagionale, bensì la prenderei semplicemente per ciò che è: una sconfitta. È normale, stiamo giocando i playoff e tutte le squadre danno il massimo. Novara ha disputato un’ ottima partita e sicuramente l’ha preparata molto meglio rispetto a gara 1, mentre noi a parte il terzo e il quarto set ci siamo fatte trovare impreparate. Abbiamo faticato a trovare il nostro ritmo, eravamo poco sciolte e un po’ titubanti. Questo ci ha portato a commettere tanti errori che di solito non facciamo, quindi da domani ci metteremo a studiare ciò che non ha funzionato per reagire immediatamente. Non è un segreto la nostra voglia di arrivare in finale e non sarà certo una sconfitta a buttarci giù di morale». Servirà quindi la carica del miglior Palaverde che ci si aspetta già sold out per spingere Conegliano verso l’ennesima finale.