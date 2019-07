di Denis Barea

Omar Faruk, il 36ennedi via Schiratti vuole tornare a Pieve di Soligo ma non insegnerà più. Lo ha ribadito al suo legale, l’avvocato Roberto Baglioni del Foro di Venezia che resta in attesa della chiusura delle indagini per chiedere un interrogatorio al pubblico ministero Massimo Zampicinini - il magistrato che sta coordinando le indagini - e provare a mettere sul tavolo la proposta di un patteggiamento. «Prima però - spiega l’avvocato Baglioni - vogliamo capire quale sarà il capo di imputazione, dato che una lettura attenta dell’ordinanza con cui il gip Zulian ha disposto il divieto di dimora in provincia di Treviso sembrerebbe escludere la violenza privata e considerare invece i soli maltrattamenti».