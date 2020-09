Ideal Work acquisita dal gruppo francese Arkema

RIESE - La società trevigiana Ideal Work, di Riese Pio X, specializzata in superfici decorative cementizie, è stata acquisita al 100% dal gruppo francese Arkema attraverso la controllata Bostik. L'operazione, viene spiegato dai vertici dell'azienda veneta, è finalizzata alla crescita di Ideal Work in aree del mondo in cui il gruppo transalpino è presente. Fondata nel 1997, ha un fatturato di 10 milioni e impiega 25 addetti. Arkema opera in 55 Paesi del mondo con oltre 20 mila dipendenti, generando ricavi complessivi per 8,7 miliardi di euro. Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA