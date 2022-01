Fermata col Green pass falso in sala Bingo, "allunga" 50 euro al Carabiniere

TREVISO - Una donna di 47 anni di origine kosovara ma residente nel Trevigiano è stata denunciata dai carabinieri per sostituzione di persona e istigazione alla corruzione dopo aver cercato di consegnare ad una pattuglia in servizio di controllo dei Green pass una banconota da 50 euro per non approfondire dei controlli a suo carico. Il fatto è accaduto in una sala «Bingo» di Treviso. L'indagata, alla richiesta dei militari, avrebbe cercato di far passare per propria una certificazione verde intestata a un'altra persona ma, vistasi smascherata, avrebbe provato a neutralizzare la verifica posando il denaro sul tavolo sotto gli occhi degli agenti.