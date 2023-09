Giselda Torresan concorrente al Gf, chi è l'influencer operaia di Monte del Grappa: il giallo della bio social cambiata, le polemiche e Instagram

Giselda Torresan entra al Grande Fratello da concorrente nip. È lei, l'influencer operaia "del Monte Grappa", che varcherà stasera la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Il reality torna stasera in tv con un'edizione tutta rinnovata che lascia il trash e abbraccia le buone maniere. Almeno queste sono state le richieste di Pier Silvio Berlusconi ad Alfonso Signorini. Vediamo dunque chi è Giselda Torresan.

Giselda Torresan , chi è la concorrente "nip" del Gf

Classe 1990, Gilselda è originaria di Asolo, in provincia di Treviso ed è laureata in Scienze Ambientali. La sua passione sono la natura e la fotografia, due ambiti che è riuscita a combinare perfettamente vivendo in una malga sul Monte Grappa.&

Instagram

La 33enne trevigiana ma per metà bellunese, si è guadagnata il proprio spazio nei profili social partendo da zero macinando followers tra una camminata e l'altra tra vette, boschi, campagne con ritmi tali da far impallidire anche gli atleti professionisti.

Dopo il turno in fabbrica, raggiunge il nonno Alfonso nella malga delle Bocchette e da lì parte con il suo trekking e il racconto social. Camminate in solitaria con cavalletto tascabile e autoscatto per immortalare i momenti più belli da condividere con i propri fan. La sua pagina Instagram (@giselda_torresan) vanta 136mila follower.

Un numero che fa accendere la polemica social: è davvero così sconosciuta?

Il giallo della bio cambiata

I fan più attenti hanno notato un dettaglio alquanto particolare: Giselda ha cambiato la bio del suo profilo Instagram, specificando a chiare lettere di essere un’operaia di mestiere. Se prima indicava “Outdoor Adventure” con la passione per la fotografia, ora è “OPERAIA turnista dal 2010, ad oggi in una ditta di stampaggio materiale plastiche a Borgo deGrappa”. C'entrano per caso le linee guida date da Signorini?

I fan divisi

Ma sono già tante le persone che hanno commentato la partecipazione di Giselda al programma. Pareri divisi. Da un lato c'è chi la trova "un'ottima opportunità per farsi conoscere". Dall'altro chi invece rumoreggia: "Non ti meritano". Tra i primi a darne notizia è stata la sindaca Annalisa Rampin: «In bocca al lupo a Giselda Torresan selezionata per il programma televisivo». Allegando l'emoticons del braccio di ferro. E anche nei commenti al suo post su Facebook, i cittadini dicono la loro, dividendosi. «Sono contento per lei ma questo format è l'esatto contrario di ciò che trasmetteva, vivere un mondo in solitaria e non quel mondo dove viene trasmesso un messaggio totalmente contrastante attraverso una luce impersonale e riflessa - scrive A.P. - il messaggio che lei trasmetteva era diverso dalle luci della ribalta e diverso da un copione già scritto da altri. Mi dispiace ma la sua genuinità è stata travolta da quel sistema che si vuole sostituire ai valori reali che lei impersonava. Comunque rispetto la sua scelta ma non la condivido assolutamente perché era l'esatto contrario di una società senza contenuti. Forse gli servirà a capire che il mondo che aveva scelto è migliore di quello che invece gli hanno proposto».