Alex Schwazer concorrente al Gf: «Voglio raccontare la mia storia». Le accuse di doping, la storia con Carolina Kostner e la vita privata

«Di traguardi ne ha raggiunti tanti. Adesso sta per aprirsi la Porta di un’altra sfida da vivere tutta d’un fiato: Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale di Grande Fratello!», così i social del reality lo ha annunciato. Il marciatore italiano che ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008, diventato protagonista della serie di Netflix “Watch running for my Truth: Alex Schwazer” è pronto ora a entrare nella casa del Grande Fratello. L'appuntamento per i telespettatori è stasera in tv alle 21.30 su canale 5. Vediamo dunque chi è Alex Schwazer.