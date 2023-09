Alfonso Signorini torna stasera in tv con il Grande Fratello, chi è il conduttore: la malattia, la storia con Valeria Marini, la carriera e l'ex fidanzato

Alfonso Signorini parte stasera in tv con una nuova edizione del Grande Fratello. La casa più spiata d'Italia sta per riaccendere le luci e i 21 concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa. Quella del 2023 sarà una stagione al sapore di rivoluzione per il reality di Mediaset. Via il trash, via gli eccessi e via Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi. Pier Silvio Berlusconi ha dato indicazioni ben precise agli autori e al conduttore che ora ammette di aver sbagliato la scelta del cast della scorsa edizione. Così per rientrare in carreggiata come opinionista in studio ci sarà Cesara Buonamici e come inviata social Rebecca Staffelli. L'appuntamento è stasera su Canale 5 alle 21.30. Vediamo dunque chi è Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini a Verissimo, chi è il conduttore del Gf

Alfonso Piero Signorini è nato a Milano il 7 aprile 1964 (ha 61 anni). Nasce da padre impiegato e madre casalinga, e cresce a Cormano, un paese vicino Milano e ha una sorella più grande di nome Daniela.

Appassionato di musica prende lezioni di pianoforte e si diploma inoltre al conservatorio. Dopo la laurea diventa docente di latino e greco presso il liceo gesuita Leone XXIII di Milano.

La carriera da giornalista e conduttore

Abbandona l’insegnamento quando inizia a scrivere per il quotidiano La Provincia di Como. Entra nel gruppo Mondadori lavorando prima nella redazione di Panorama, dove scriveva di gossip, e poi in quella di Chi. Nel 2006 ne diventa direttore e due anni dopo è alla direzione anche del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Nel 2013 insieme a Fiammetta Cicogna conduce il “Forever Together Summer Show” su Italia 1.

Alfonso è anche voce speaker radiofonico. Il suo esordio in tv è avvenuto a Chiambretti C’é nel 2002, qui inizia la sua carriera di opinionista al Grande Fratello Vip, a L’Isola dei Famosi, e in altri programmi. Nel 2020 è diventato ufficialmente il primo conduttore uomo del Grande Fratello Vip, e lo è ancora oggi. A marzo 2020 partecipa come ospite fisso al programma di Chiambretti “La repubblica delle donne” insieme a Katia Follesa, Cristiano Malgioglio, Antonella Elia e Lory Del Santo, nonché la ballerina Klaudia Pepa.

La malattia

Nel 2011 si ammala di leucemia mieloide, da cui guarisce grazie a una diagnosi precoce e a un ciclo di chemioterapia. Da questa esperienza Alfonso ne esce sicuramente segnato, ma con una forte coscienza di sé e una maggiore cura verso la sua persona. La malattia è stata affrontata ed è tuttora sotto controllo. In un’altra occasione, il giornalista e conduttore ha dichiarato di essere diventato sordo e di portare un apparecchio acustico da alcuni anni.

La vita privata

Alfonso Signorini è stato legato sentimentalmente con Paolo Galimberti, ex presidente di Confcommercio ed esponente del partito del Popolo della Libertà. Attualmente non si hanno notizie sulla sua situazione sentimentale. Cristiano Malgioglio durante la sua partecipazione a Grande Fratello Vip, ha dichiarato di essere stato insieme ad Alfonso Signorini, che però non ha mai confermato nulla. All’età di 28 anni, inoltre Alfonso ha avuto un flirt con Valeria Marini durato pochi mesi, lo ha raccontato lui stesso.

Il dolore per la morte della mamma

Alfonso Signorini, ospite a Verissimo lo scorso anno, ricorda l'amata mamma, scomparsa dopo una malattia. «Ho ancora la sua sciarpa, ma sta andando via il profumo», affermò il conduttore. E raccontò: «A casa mia lei aveva la sua camera. Allora quando torno da Roma dopo aver registrato il Grande Fratello, mi piace andare a dormire nel suo letto». Pensando alla sua scomparsa: «Sono passati più di nove anni, forse sono tanti, ma per me non sono niente, ho una grande voglia di ritrovarci"» E ricordando gli anni in cui la mamma era in vita: «Tante volte quando squillava il telefono ed era lei, io non ho risposto, perché in quel momento era una perdita di tempo, non avevo voglia. Adesso vorrei rispondere e non posso più farlo».