Vittorio Menozzi concorrente al Gf, chi è il concorrente non famoso con milioni di follower? Il Tiktoker è un'ingegnere e modello: età, Instagram e carriera

Il Grande Fratello è pronto a tornare con una nuova versione in cui i vip garaggeranno con i nip. L'appuntamento con la prima puntata del reality show condotto anche quest anno da Alfonso Signorini è per stasera in tv, lunedì 11 settembre alle 21.40 su Canale 5. Tra le novità arrivano Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli nei ruoli rispettivi di opinionista e inviata social. Anche questo anno il reality andrà in onda due volte a settimana (lunedì e venerdì). I concorrenti saranno 21 e per ora sappiamo con certezza che a varcare la porta rossa ci saranno: Alex Schwazer, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Letizia Petris e Vittorio Menozzi. Quest'ultimo gareggia come nip ma in realtà è un noto tiktoker. Vediamo dunque chi è Vittorio Menozzi​.