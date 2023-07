PAESE - Alla ricerca di un uomo che gira nudo per le campagne di Paese. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni. L’uomo è stato visto passeggiare come mamma l’ha fatto in particolare nella zona chiamata Canope, area per passeggiate tra i campi, indicata anche su Google Maps, che si estende tra Paese e Padernello, alle spalle di distretto sanitario di via La Motta. Fino a questo momento non sono state segnalate molestie verso altre persone. Fatto sta che la zona è un punto di riferimento per molte famiglie con bambini e cittadini di Paese che amano fare attività fisica all’aria aperta. Un po’ come la Restera per i trevigiani. Ed è anche per questo che la cosa non è di certo passata inosservata. Il Comune è già stato informato. La polizia locale, guidata dalla comandante Rosaria Gelardi, ha anche effettuato dei passaggi per controllare la situazione. Fino ad oggi, però, l’uomo non è stato intercettato. “Ci sono state diverse segnalazioni, tra l’altro tutte coerenti – spiega il sindaco Katia Uberti – alcuni cittadini lo hanno incrociato sempre nel primo pomeriggio, attorno alle 14, mentre girava nudo tra i campi”.

Al momento non si hanno informazioni su chi sia o su eventuali problemi di salute. Non in modo ufficiale, almeno. Quel che è certo è che il Comune sta facendo il possibile per intercettarlo e di conseguenza risolvere la questione. “Evidentemente ha caldo – sorridono alcuni residenti – in ogni caso non è il massimo che una persona si spogli completamente in una zona che in particolare in questo periodo estivo è molto frequentata da famiglie con bambini”. Nessuno punta il dito senza conoscere nello specifico in che condizioni si trovi l’uomo finito al centro dell’attenzione. Fatto sta che il municipio intende interrompere quanto prima questa singolare routine. Per Paese tra l'altro non si tratta di una prima volta. Due anni fa, dopo i primi lockdown legati all’emergenza Covid, erano arrivate delle segnalazioni riguardanti un uomo sui 50 anni che si era reso protagonista di atti osceni lungo la strada del cimitero, a un paio di chilometri dalla zona delle Canope. Indossava la mascherina, come previsto all’epoca, ma si abbassava i pantaloni. In questo caso, però, si era andati pure oltre.