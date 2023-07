L'allarme ai soccorsi: «C'è una donna nel fiume». Invece era solo un manichino ripescato dai sub, l'ipotesi di uno scherzo goliardico

MARENO DI PIAVE - Sembrava proprio un corpo femminile che galleggiava sulle acque del Monticano a Ramera. Un passante ha dato l'allarme e subito è partito il dispiegamento dei soccorsi. Ma una volta scesi in acqua, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno visto che a galleggiare era un manichino femminile.

Quello che da lontano aveva le sembianze di una donna nuda si è rivelato in realtà nient'altro che un oggetto inanimato, un semplice manichino snodato, tipo quelli che si utilizzano nei negozi.

L'arrivo dei soccorsi, con appunto vigili del fuoco, ambulanza del Suem 118, carabinieri della compagnia di Conegliano, aveva creato un po' di apprensione fra i residenti e coloro che transitavano sulla strada. Alla fine si è rivelato un falso allarme.

«Non ero presente al recupero - commenta il sindaco Andrea Modolo - mi è stato riferito che si è trattato di un manichino. Che dire? Tutto è bene quel che finisce bene, meglio così, per fortuna non è stato nulla di grave». Da capire come mai il manichino sia finito nelle acque del fiume. E' vero che, purtroppo, nei fiumi viene ripescato di tutto, malgrado si insista tanto sul tema dell'educazione ecologica. Si fa strada pure l'ipotesi che si sia trattato di una goliardata da parte di qualche buontempone che, non avendo di meglio da fare, abbia inscenato un finto incidente.