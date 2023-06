Seminudo in sagra a Conegliano molesta i presenti e aggredisce i Carabinieri, 25enne arrestato

CONEGLIANO (TREVISO) - Molesto seminudo in sagra. Il fatto è accaduto in via dei Mille la scorsa notte, tra il 17 e il 18 giugno a Conegliano in località Campidui, dove svaritate pattuglie dei Carabinieri sono intervenute in seguito alle numerose richieste che segnalavano la presenza di un giovane in stato di alterazione psicofisica che semisvestito molestava i presenti alla manifestazione. L'uomo di 25 anni di origini nigeriane ha anche minacciato i militari ed è poi passato ai fatti ferendone uno.

Si è così resa necessaria l'immobilizzazione forzata del 25enne di origini nigeriane già noto alle forze dell'ordine che è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa dell'autorità giudiziaria.