Prende fuoco un magazzino nella sua proprietà, ustionato giovane

SAN FIOR - Un uomo di 28 anni di San Fior è rimasto seriamente ustionato come conseguenza dello sviluppo di un incendio in un magazzino nella sua proprietà divampato per cause da accertare. Nel locale vi sarebbe stato un quantitativo di polvere normalmente impiegata per la realizzazione di giochi pirotecnici. Il giovane, trasportato all'ospedale di Conegliano, sarà probabilmente trasferito al centro grandi ustionati di Padova. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, carabinieri e Suem.

