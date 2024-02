Persone scomparse, si cerca Lisa Zadra di 33 anni. Si è allontanata da Montebelluna lo scorso primo febbraio

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Giovane scomparsa da Montebelluna, sono giorni d'apprensione per Lisa Zadra di 33 anni. La donna si è allontanata nel primo pomeriggio dello scorso primo febbraio dalla propria abitazione di Montebelluna e da allora non si hanno più sue notizie. E' alta circa 155 cm, di corporatura piccola e carnagione chiara, ha capelli lisci, lunghi, castani e occhi verdi. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni di tuta verde chiaro, felpa rosa e bianca, giaccone nero e scarpe da ginnastica bianche. Chiunque la veda o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112.