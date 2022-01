Lettera di minacce al presidente dell'Aifa Giogio Palù: nuove intimidazioni no vax

PADOVA - Lettera di minacce anche al professor Giorgio Palù, presidente dell'Aifa. Dopo Antonella Viola un altro virologo ha ricevuto una lettera anonima di minacce con matrice no vax. La lettera sarebbe arrivata nella sede del Dipartimento di medicina molecolare, a Padova, dove Palù ha il suo studio. Il virologo tuttavia vive nel trevigiano, e proprio qui avrebbe sporto denuncia ai carabinieri. Al momento dunque sono in fase di valutazione da parte delle prefetture sia di Treviso che di Padova le misure di protezione personale e dei luoghi frequentati dal professore.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Antonella Viola: «Obbligo vaccinale unica strada. Con la scorta... PADOVA Minacce alla prof. Viola, il proiettile è di tipo sportivo, ma... PADOVA Proiettile e minacce ad Antonella Viola e alla sua famiglia: ora vive...

La solidarietà del sindaco

La solidarietà del sindaco di Padova Sergio Giordani al professor Palù: «Apprendo ora che nuove minacce, espressione della follia no vax, sarebbero state recapitate via posta al Prof. Giorgio Palù - dice Giordani - A lui esprimo ed esprimiamo la più totale solidarietà e vicinanza. Non dobbiamo consentire a chi cova questi deliranti propositi di avvelenare il clima in una situazione già di per sé assai difficile. Le minacce a medici e scienziati sono particolarmente inaccettabili perché specialmente a loro in dobbiamo i progressi e l'impegno che ci sta portando fuori dalla pandemia. Tutte le forze istituzionali, politiche e sociali sono chiamate a unirsi ed esprimere la più ferma condanna rispetto a fatti come questo. Sono molto fiducioso nell'operato delle Forze dell'Ordine per assicurare alla giustizia i criminali che si macchiano di questi atti».