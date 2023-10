Tiramisù, a Treviso la sfida dei sindaci. Il dolce più buono? Quello di Mario Conte: «La ricetta della mamma è insuperabile» Video

di Alfredo Baggio

TREVISO - Tra i sindaci l’ha spuntata il tiramisù di Mario Conte, padrone di casa; tra gli amatori invece si è messa in luce una giovane ragazza russa da anni in Italia e con doti particolari nella pasticceria. Due gare/esibizione hanno chiuso la settimana del tiramisù, terminata in una domenica spettacolare con migliaia di persone in giro per il centro. . Partiamo dagli amatori. Cento gli iscritti alla se sta edizione della “Tiramisù Challenge” . Il primo posto è andato a Daria Kushnarenko, di San Pietroburgo da anni residente a Casale dove vive con la famiglia. Appassionata di dolci, e di tiramisù, ama partecipare a gare culinarie: «Ringrazio Treviso per avermi dato la possibilità di partecipare a questa prova», ha detto esibendo il premio. S econdo posto per Manuel Coleddi, terzo posto per Alexander Raiciu e quarto posto invece per Neva Pasin. Un gran successo, confermato dai numeri della giornata di ieri: 10.000 porzioni di tiramisù servite assieme a 5000 calici di prosecco.



LA SFIDA

Appassionato anche il tifo che ha accompagnato la sfida culinaria tra sindaci , evento clou della mattinata . Nove i primi cittadini in gara: otto trevigiani più il vicesindaco di Belluno . A darsi battaglia sotto la L oggia dei C avalieri, monitorati da una severa giuria di pasticcieri , c’erano: Paolo Gamba, vicesindaco di Belluno; Mara Fontebasso, sindaca di Nervesa della Battaglia; Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano; Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave; Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine; Federica Ortolan, sindaca di Carbonera; Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave e Rossella Cendron, sindaca di Silea. «È la prima volta che preparo il tiramisù e devo dire che sbattere la crema a mano è stato particolarmente tosto. Sono abituato a quello che mi fa la mamma che è il più buono del mondo» , ha commentato Conte. I l tiramisù preparato dal sindaco trevigiano è valso un primo posto, seguito dal dolce della sindaca di Silea e da quella di Carbonera, premiata anche per aver deciso di decorare il proprio dolce con lo stemma della propria città disegnato sul cacao in polvere. «Noi sindaci siamo abituati a prendere voti - ha detto Cendron - e anche in questo caso siamo arrivati preparati, a ricevere un voto per un occasione più dolce delle elezioni. È stata una bella domenica mattina». E un’occasione per rispolverare le proprie doti culinarie, anche perché tutti i sindaci, da regolamento, hanno dovuto utilizzare gli stessi precisi ingredienti e utensili da cucina. «È anche una bella occasione per essere testimoni di una tradizione - sottolinea Ortolan - che speriamo possa continuare ad essere tramandata». Ma la tradizione prevede anche che venga usata la frusta manuale. «Non me lo aspettavo ed è stato faticoso - scherza la sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma - ma mi sono molto divertita. Finito il dolce l’ho anche decorato con il fiocco della Lilt». Un memorandum dell’identità benefica di questa manifestazione, il cui ricavato viene devoluto a Telethon.