Tiramisù World Cup a Treviso, il dolce migliore con la ricetta originale arriva dal Brasile quello creativo da Quarto d'Altino

TREVISO - La doppia T di Treviso e Tiramisù è tornata con la settima edizione della Tiramisù World Cup, la gara per eleggere i migliori tiramisù amatoriali del mondo. La finale si è disputata ieri pomeriggio, nel giardino d’inverno montato per l’occasione in Piazza dei Signori e divisa in due competizioni differenti, una per la ricetta originale e una per quella creativa (che prevede una variazione fino a tre ingredienti e la possibilità di sostituire il biscotto con qualcos’altro). Dopo due giorni di selezioni tra i 240 partecipanti, i campioni di quest’anno sono stati Patricia Guerra, avvocata brasiliana per la ricetta originale e Mario De Santis, dipendente di una ditta antincendio e residente a Quarto d’Altino (Venezia) per la ricetta creativa. «Dedico questa vittoria alla mia famiglia - ha commentato De Santis - che mi ha sostenuto in questa avventura. Grazie a tutti, a mia moglie Marta - anche lei in gara quest’anno - prima appassionata del mio tiramisù». Un momento di commozione anche per Patricia Guerra, nipote di emigrati dalla Calabria e che, avvolta dalla bandiera brasiliana al momento della premiazione ha voluto egualmente ringraziare i familiari: «Ringrazio la mia famiglia e chi mi ha accompagnato fino a qui in questo lungo viaggio. Grazie al tiramisù».

Guerra si è approcciata al tiramisù completamente da autodidatta, riuscendo dopo numerosi esperimenti a trovare la giusta alchimia degli ingredienti, mentre De Santis ha mutuato la propria passione per il dolce al cucchiaio più famoso del mondo dagli insegnamenti casalinghi ricevuti dalla moglie, riuscendo in ultima istanza a “battere” anche lei, meritandosi il titolo di campione con il suo tiramisù “Dalì”, alla cannella, cioccolato fondente e confettura di pere cotogne.



I MAGNIFICI SETTE

Ad approdare alle finali sono stati in sette, quattro per la ricetta originale e tre per quella creativa. Per la ricetta originale, al tavolo dei finalisti anche Stefano Storti, funzionario pubblico di Ferrara; Elisabetta Zanette, trevigiana che lavora in uno studio di avvocati; Cielo Fitipaldi, studentessa uruguaiana di Montevideo. Per la ricetta creativa anche Vanessa Orso, impiegata amministrativa di Vicenza e Fabio Dall’Acqua, operaio verniciatore di Conegliano. In giuria Laura Forti de “La Cucina Italiana” (presidente); James Hoffmann, autore e YouTuber; Alberto Grandi, docente di Storia dell’alimentazione; Andrea d’Angelo, amministratore delegato di Strega; Manuel Gobbo, chef de Le Beccherie; Daria Sartorato, presidente Fipe e Confcommercio Unione provinciale Treviso; Massimo Linguanotto, figlio di Roberto “Loli” Linguanotto, padre nobile del tiramisù di Treviso; Giuseppe Salvador, campione Twc 2022 per la ricetta originale; Marina Summa, campionessa Twc 2022 per la ricetta creativa. Tre giornate dolcissime con un focus particolare su uno degli ingredienti, ovvero il caffè, quest’anno protagonista della competizione. “Treviso e il Caffè” è stato infatti il titolo di questa edizione, con tanti appuntamenti “Extra - Twc” come i due seminari dedicati alla storia della bevanda e alla storia dello strumento culinario più diffuso nelle case degli italiani: la moka.

«Il tiramisù sta diventando sempre di più un prodotto del made in Italy nel mondo e siamo orgogliosi di avere con noi partecipanti da ogni nazione - ha tirato le fila il fondatore e organizzatori della Twc, Francesco Redi - e sono davvero felice che il titolo di campione sia andato per la prima volta a una rappresentante dall’estero».