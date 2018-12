CASTELFRANCO VENETO - Clamorso furto in ospedale a Castelfranco. Sono stati rubati strumenti per 350mila euro. I ladri, nei giorni antecedenti il Natale, si sono introdotti negli ambulatori e dopo aver divelto una porta, si sono portati via strumentazione - sonde per la colonscopia, per oltre 350mila euro. Si sospetta un furto su commissione.

