TREVISO - Ladri scatenati in città: c’è chi si è trovato con i malviventi alla finestra e chi è rimasto senz’auto e ora spera di ritrovarla anche grazie al tam tam sui social. Nei giorni scorsi i predoni hanno colpito in diverse zone del capoluogo, sfidando addirittura il maltempo. Martedì sera, nonostante la bufera di vento e pioggia che sferzava l’intera Marca, i malviventi si sono arrampicati in una palazzina affacciata sul put, poco distante da viale Luzzatti. A forza di colpi hanno sfondato una finestra al primo piano. Erano quasi le 20 e la coppia di inquilini stava preparando la cena in cucina. La donna ha sentito i colpi in salotto e si è insospettita. Quando il marito si è affacciato in salotto ha visto la finestra spalancata ma i ladri si erano già dileguati. Probabilmente pensavano che in casa non ci fosse nessuno visto che dall’esterno non filtravano né luci né rumori. I malviventi hanno raggiunto il loro bersaglio scavalcando le recinzioni dei condomini, senza dare nell’occhio.

MACCHINA SPARITA

Se la coppia è riuscita a sventare la razzia, non è andata altrettanto bene e un 38enne, a cui i malviventi hanno rubato l’auto, una vecchia Alfa Romeo 156 di colore nero, targa BG970XD. «L’avevo parcheggiata mercoledì sera in vicolo Lucchesi - racconta il proprietario, Francesco C. -. Nella fretta di scaricare le borse della spesa purtroppo ho dimenticato le chiavi a bordo». La doccia gelata è arrivata la mattina dopo, quando il giovane è uscito di casa e la macchina non c’era più. A quel punto non gli è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri, nella speranza di ritrovare la vettura, anche grazie a eventuali filmati di videosorveglianza. Al danno economico si aggiungono i disagi logistici: «Lavoro a Fossalta, a 25 chilometri da qui: i colleghi mi stanno dando un passaggio in questi primi giorni, ma se la macchina non si trova dovrò comprarne un’altra» spiega amareggiato Francesco, che a quell’auto ci teneva parecchio nonostante avesse quasi vent’anni e migliaia di chilometri. Il sospetto è che chi l’ha rubata la usi per commettere altri furti, come spesso accade, per poi abbandonarla da qualche parte. Il malcapitato ha già lanciato un appello via social chiedendo di avvertire lui o i carabinieri in caso di avvistamenti.