ALLARME FURTI

Paura ieri poco dopo le 18 tra Preganziol e Silea, con tanto di inseguimento di un'auto con a bordo quattro ladri in fuga e varie pattuglie dei carabinieri e una volante a tentare di raggiungerla. Una corsa ad alta velocità, culminata però in un piccolo incidente e un'altra fuga, questa volta a piedi per i campi di Silea. Ma andiamo con ordine.

SULLE TRACCE

Una vecchia a Passat con a bordo i malviventi, molto probabilmente una banda pronta a introdursi nelle case, è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri sul Terraglio, tra Preganziol e Treviso. L'auto, una vecchia Passat, non si è fermata all'alt dei militari. Anzi, ha accelerato ed è fuggita in direzione Silea. Ha preso così il via un inseguimento che ha lasciato a bocca aperta decine di testimoni. Dietro l'auto della banda si sono gettate inizialmente due pattuglie dei carabinieri, poi in zona sono arrivati di rinforzo altri mezzi dell'Arma e la volante della polizia. Una corsa a perdifiato che ha costretto le forze dell'ordine a impegnarsi per non perdere di vista i fuggitivi e, allo stesso tempo, a mantenere una condotta di guida attenta alla sicurezze delle centinaia di auto in giro a quell'ora. All'altezza del casello di Treviso sud, la Passat della banda ha anche sfiorato l'auto di passaggio con a bordo l'assessore regionale Giampaolo Bottacin e la moglie, ex deputata della Lega oltre che già sindaco di Miane, Angela Colmellere. Dietro c'erano sempre i carabinieri. In tutta la zona è scattato l'allarme. La macchina della banda ha quindi imboccato via Lanzaghe ma, forse per l'alta velocità, ha sbandato uscendo fuori strada. Questo però non ha fermato i quattro all'interno. Senza perdersi troppo d'animo, sono usciti e si sono messi a correre disperdendosi nei campi. A quel punto è iniziata una vera e propria caccia all'uomo con carabinieri a piedi a perlustrare i dintorni con in mano le torce alla ricerca di tracce.

PAURA

Intanto la notizia si diffondeva. La prima a essere informata è stata la sindaca di Silea Rossella Cendron: proprio quando in via Lanzaghe sono arrivati i carabinieri per inseguire a piedi i ladri, una pattuglia della polizia locale era nelle vicinanze per verificare alcune residenze. Quando hanno capito cosa stesse accadendo, i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona perché nessuno interferisse con l'operazione delle forze dell'ordine in corso. Ieri è stata comunque una giornata difficile sul fonte dei furti. Sempre a Silea, in via Ceroico, sono stati segnalati vari tentativi di scasso. A San Trovaso di Preganziol invece è avvenuto il colpo forse più incomprensibile: i ladri si sono introdotti in un'abitazione mettendo tutto sotto sopra. Hanno però incredibilmente ignorato soldi e oro. Le loro attenzioni si sono invece rivolte sul salvadanaio della bambina dei proprietari, portandolo via.