Spaccata in un'agenzia immobiliare di Maserada sul Piave. Ladri entrano dalla porta d'ingresso e aprono la cassetta di sicurezza

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Spaccata in un'agenzia immobiliare. La scorsa notte, tra il 27 e il 28 maggio, i ladri sono entrati nell'attività di viale Caccianiga a Maserada sul Piave, hanno rotto la porta d'ingresso e con una smerigliatrice sono risuciti a forzare la cassetta di sicurezza a muro. Il bottino con cui sono usciti, è fatto di assegni, monili in oro e denaro contante ma è ancora in corso di quantificazione. Sul posto i Carabinieri di Maserada, indagini in corso per scovare i ladri.