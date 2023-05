Furto nella sala slot a Silea, rompono il vetro e rubano diverse migliaia di euro dalle macchinette

SILEA (TREVISO) - Spaccata alla sala slot, ladri si impossessano di alcune migliaia di euro. I Carabinieri della Compagnia di Treviso sono intervenuti presso la sala slot di via della serenissima di Silea dove all'alba di ieri, 5 maggio, erano le 5 circa, ignoti, dopo avere infranto una vetrata, si sono introdotti all'interno impossessandosi di alcune migliaia di euro contenute in una decina di slot machine. I malfattori sono riusciti a darsi alla fuga attraverso un varco nella recinzione prima dell'arrivo della vigilanza privata e delle pattuglie di militari dell'Arma. Indagini in corso anche per verificare eventuali elementi comuni con altri "colpi" analoghi avvenuti nelle scorse settimane in provincia di Treviso.