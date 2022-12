VEDELAGO (TREVISO) - Daniele Beltrame ha interpretato Francesco Baracca in volo nel film “I cacciatori del cielo”. E anche il ruolo del meccanico Bartolomeo. C’è anche un po’ di Vedelago nell’opera che ripercorre le imprese di Baracca girat a nei giorni scorsi fra Nervesa e Istrana e ora approdat a a Lugo di Romagna, terra d’origine del l’ aviatore . Durante le riprese, ci sono dei momenti in cui l’eroe, in viso, non si vede. Sono quelli in cui vengono registrate le scene sullo Spad XIII, l’asso dell’aviazione che si leva in volo dal campo ai piedi del Montello e da lì sorvola il Piave prima di atterrare. N ella finzione cinematografica il protagonista delle imprese è Beppe Fiorello che impersona Baracca ma, nella realtà quei momenti immortalano alla guida dell’aereo un pilota vero , uno dei punti di riferimento della Jonathan Collection , Daniele Beltrame, aviatore di Vedelago, cui Giancarlo Zanardo, titolare del campo volo, per questioni anagrafiche, ha ceduto la guida del suo gioiello , l o S pad XIII con le insegne di Francesco Baracca, costruito da lui stesso e donato alla Fondazione.



LA STORIA

Un’esperienza cui il pilota, reduce dall’inconsueta parte della controfigura, guarda con il traino della passione travolgente. « Per la verità - ammette Beltrame - ho svolto due ruoli: sia quello di Baracca, sia quello del suo meccanico, Bartolomeo. Anche lui compare nella storia e ottiene proprio da Baracca, con il quale all’inizio aveva un pessimo rapporto, il brevetto di volo, emblema di un rapporto cresciuto nel tempo ».



L’ESPERIENZA

E di quel giorno ricorda: «Il mio ruolo è stato appunto quello di volare: la cosa che mi piace di più - spiega - Sono decollato da Nervesa, ho sorvolato il Piave, sono atterrato, facendo fra l’altro tremare tutti in un passaggio a tre metri da terr a». E rivela: « Nel film, è stato simulato, a Nervesa, l’aeroporto di Quinto, dato che nel Comune montelliano nel 1918 non c’era e non poteva esserci: sul Piave c’era infatti la linea del fronte » .