​Fiere di San Luca: giostre dimezzate, nel 2017 erao 116, quest'anno sono 67. «Ma sono più belle»

di Elena Filini

TREVISO - Festa sì, ma con moderazione: in 2 anni leallesono. Nel 2017 erano 116, nell'edizione 2019, 67. «Vogliamo puntare sulla qualità e contenere la dimensione, come promesso ai residenti. Giostre più belle, alcune mai viste in Italia, ma l'area Luna Park non crescerà». 100mila biglietti gratuiti distribuiti alle scuole e una festa che dura: ecco le Fiere di San Luca, il più grande luna park trasportabile d'Italia. 350mila famiglie hanno scelto Prato Fiera lo scorso anno, e i numeri sono destinati a salire. Divertimento, tradizione, proposta enogastronomica, inclusione e una grande certezza. «Le Fiere non si muoveranno da Prato Fiera» ribadisce in conferenza stampa il vicesindaco Andrea De Checchi. La geografia del divertimento trevigiano che vanta ben oltre i mille anni, ripropone il grande classico dell'allegria trasversale: da 1 a 99 anni le famiglie vengono in Fiera per trascorrere ore liete, grazie al lavoro di 60 famiglie di giostrai. «Quest'anno