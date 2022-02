PEDEROBBA - Valigia, divisa, ricette. Beatrice Bottarel sbarca a Sanremo per sfamare i vip della canzone. La giovane cuoca di Pederobba, 18 anni, uscita fresca dalle cucine dell’Istituto Dieffe, sarà una delle Lady Chef pronte a soddisfare gli esigenti palati dei big in gara, ma anche dello staff e dei giornalisti. «Blanco e Sangiovanni i miei idoli, non vedo l’ora». Grazie ai suoi ex insegnanti, Beatrice è stata arruolata nella brigata della Federazione Italiana Cuochi a Sanremo. «Seguo “Amici” e mi piace la canzone italiana: sono elettrizzata perchè è un’occasione unica per sperimentarmi di fronte ad una platea molto importante».



LA STORIA

Ha imparato a cucinare grazie alla nonna, che le passava i ritagli di pizza con cui cuoceva pizzette e focacce nel Dolce forno. Poi la passione le è cresciuta accanto, complice il fatto di provenire da una famiglia di buongustai. E la decisione è stata quasi scontata. Quattro anni al Dieffe di Valdobbiadene ad imparare i veri segreti della cucina. «Ora mi butto a capofitto in quest’avventura. E, appena chiuderò Sanremo, mi metterò alla ricerca di un lavoro stabile». Non ama i dolci, Beatrice. Ma impazzisce per i primi e le carni. I suoi veri maestri sono Gualtiero Marchesi e Paul Bocuse. «Adoro la nuvelle cousine: per l’esame finale al Dieffe ho preparato una zuppa di brodo à la Bocuse con tartufo, pollo foie gras e oca». E al grande gastronomo, autentico pilastro della cucina francese si ispirano le sue creazioni, nate nel rigore dello spirito dell’alta cucina. «Siccome sono una grande estimatrice di Gualtiero Marchesi, seguo e stimo tantissimo uno dei suoi allievi più celebri, Carlo Cracco» aggiunge Beatrice. Sulla polemica del giorno, legata al costo di una pizza margherita nel suo locale in Galleria Vittorio Emanuele a Milano (22 euro per la pizza e 7 per l’acqua minerale), commenta con convinzione. «22 euro non sono pochi certo. Ma intanto hai alimenti di elevata qualità, poi paghi anche la griffe ovviamente. Infine l’esperienza. Io credo sia una prezzo congruo per quello che si ha. Io spero presto di poter frequentare il suo locale. Mi interessa la pizza certo, ma anche un pasto completo. Lo dico in generale andare da Cracco è un’esperienza. Per una giovane cuoca è un piccolo sogno che si avvera».



L’EMOZIONE

Dal principe dell’uovo all’avventura nella città dei fiori Beatrice si dice elettrizzata. «Comincerà oggi: siamo un gruppo di ragazze ai fornelli. Il desiderio è portare la cucina veneta sulla tavola di Sanremo. La stagione ci favorisce come stagionalità». Il desiderio è cercare di mettersi in luce con i risotti, una delle sue grandi passioni. «Vorrei partire proprio da questo a Sanremo e spero mi sarà consentito. In ogni caso io sono a completa disposizione. Quel serve si fa» aggiunge felice. Il desiderio di incontrare i vip? Si, c’è. «Per questione generazionale sono più legata a cantanti come Blanco (che si esibirà con Mahamood) e Sangiovanni, ma ovviamente conosco anche tutti i big». A casa Sanremo, ne è consapevole, bisognerà soddisfare le esigenze alimentari di un gran numero di persone. Ma Beatrice non è sola: a Sanremo ci saranno Cristina Andreola, coordinatrice chef area Nord e titolare dell’Agriturismo Al Credazzo di Farra di Soligo, Marianna Epure della Posada Bianca di Abano Terme e Sara Castellan, pasticcera al Family bread di Valrovina, a Bassano del Grappa. Le Lady sono pronte a conquistare il cuore dei cantanti italiani guidati da Amadeus. «E’ un bel banco di prova. Vado con tutta l’energia necessaria. E al ritorno, anche con la spinta e le motivazioni date dal festival, mi butterò a capofitto nella ricerca di un lavoro». A casa, si presume, piangeranno. «In effetti da mesi cucino allegramente per tutta l’allegra brigata famigliare!».