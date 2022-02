Sanremo 2022, diretta: dalle 20.40 su Rai Uno, Amadeus (con Ornella Muti) riabbraccia i Maneskin

La 72esima edizione del Festival di Sanremo comincia oggi. Amadeus, per il terzo anno di fila, guida l'evento musicale più atteso dell'anno. Il teatro Ariston di Sanremo ritrova il pubblico, munito di mascherina e Super Green pass, dopo un'edizione - quella del 2021 - con la platea vuota. Questa sera ad affiancare Amadeus in conduzione c'è Ornella Muti, mentre i Maneskin sono gli attesissimi super-ospiti della prima serata. Sul palco dell'Ariston, oltre ai primi 12 cantanti in gara (qui la scaletta), ci sono in qualità di ospiti i Meduza, Matteo Berrettini, Raoul Bova con Nino Frassica, Orietta Berti e Fabio Rovazzi (in collegamento dalla nave Costa Toscana), Colapesce e Dimartino. Presente anche Fiorello, con un ruolo sorprendente e imprevedibile.

Sanremo 2022, i testi di tutte le canzoni della prima serata

Sanremo 2022, diretta prima serata

L'inizio del Festival di Sanremo su Rai Uno è previsto per le ore 20.40.