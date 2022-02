Ornella Muti, polemica sulla marijuana: «Non giro fumando canne, sostengo l'uso terapeutico della cannabis»

Ornella Muti a Sanremo torna sulle polemiche legate al disegno di una pianta di marijuana (su una collanina in una foto con la figlia Naike). In conferenza stampa ha spiegato: «Non giro certo per i Festival fumando canne...», ha detto a proposito dei prodotti terapeutici con cannabis. «Io sono per la cannabis terapeutica, non per la canna ludica - tiene a specificare Ornella Muti che sarà conduttrice con Amadeus nella prima serata - Io difendo il diritto delle persone di dire: io mi voglio curare così, io mi sento bene così. Mi dispiace che venga confuso, tutto qua».

Quanto alle polemiche sollevate da alcune parti politiche, ultima FdI, «la cannabis per scopo terapeutico è già legale, non è tema di alcun referendum. La cannabis viene associata alla canna e mi dispiace per questa polemica». Ma Ornella Muti continua: «Pensano che io giri per il backstage fumando o donando canne ed è triste. Io mi curo omeopaticamente, è una mia scelta e non è vietata. Ci sono testi e persone che possono parlare degli effetti della cannabis a scopo terapeutico: è una pianta che può dare olii e estratti, sta al paziente decidere se usarla o no. Io non sono riuscita a darla a mia madre, l'ho dovuta rimpinzare di psicofarmaci e l'ho persa senza poterle dire ciao. Io parlo di cannabis terapeutica - ribadisce - è sciocco riferirsi alla canna, c'è voglia di distruggere tutto. Ci deve essere il diritto di dire "io voglio curarmi così", mi dispiace che il discorso venga confuso».